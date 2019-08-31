Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Ligin 3'üncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de son 14 maçta yenilmediği, son 7 randevudan galip ayrıldığı Çaykur Rizespor’u İstanbul’dan eli boş göndermek amacında. 2'de 2 yapan Rizespor ise İstanbul'da sürpriz peşinde... Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayan maçı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Ligde geride kalan 2 haftada teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a yenilirken, evinde Göztepe'yi mağlup etti. Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Çaykur Rizespor ise deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Demir Grup Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı.

Vodafone Park'ta Süper Lig'de 12 maçtır rakiplerine yenilmeyen, son 7 müsabakadan üçer puanla ayrılan, son 29 müsabakada ise gol atmayı başaran Beşiktaş, bu istikrarını Çaykur Rizespor karşısında da sürdürerek, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ: 0 - 1 :ÇAYKUR RİZESPOR (İlk yarı oynanıyor)

37' GOOOLL!! Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor. Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Nill De Pauw'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Oğulcan Çağlayan, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekiyor, kaleci Loris Karius'un müdahalesine rağmen top Beşiktaş ağları ile buluşuyor. Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçiren golde asisti yapan isim Nill De Pauw oluyor.

STAT: Vodafone Park

SAAT: 21:45

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: beIN SPORTS HD1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, Pauw, Boldrin, Oğulcan