Beşiktaş - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, grup aşamasının 4. ve son haftasında Tüpraş Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! C Grubu dördüncü haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisinden önce moral depolamak isteyen siyah-beyazlılarda hedef, çeyrek finale liderlik koltuğunda çıkıp seribaşı olmak.

Beşiktaş 3 - 0 Çaykur Rizespor

Maçta ilk yarı sona erdi.

42'GOL! Hyeon-gyu Oh topu ağlara gönderdi. Orkun'un sol ayağıyla ceza sahası dışından vuruşu kaleciden döndü, seken topa hareketlenen Oh topu ağlara gönderdi ve 3-0 oldu.

38'GOL! Salih Uçan topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Rashica'nın ortasında topu muhteşem kontrol eden Salih, kalecinin yanından ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.

31'Salih'in tek pasında hareketlenen Olaitan'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

30'Rizespor'da Augusto'nun vuruşu savunmaya ve direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

27'GOL! Murillo topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ kanattan topla hareketlenen Murillo, ceza sahası dışından çok sert vurdu, üst direğin içine çarpan top ağlara gitti.

23'Olaitan'ın ara pasında Salih karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

18'Olaitan sol kanattan hareketlenen Orkun'a muhteşem bir pas attı. Son anda Rizespor savunmasında Mocsi araya girdi.

12'Beşiktaş topa daha fazla sahip olan taraf. Rizespor ise hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeye çalışıyor.

5'İlk dakikalarda maçta tempo çok yüksek değil.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Ndidi, Salih, Orkun, Rashica, Olaitan, Oh

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Attila, Emir, Furkan, Papanikolaou, Buljubasic, Emrecan, Augusto, Zeqiri, Pierrot

SERGEN YALÇIN VE KAPTAN ORKUN GERİ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda teknik heyet ve saha içi liderliği yeniden tam kadro haline geliyor. Ligdeki Kocaelispor maçında cezası nedeniyle kulübede yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşısında takımının başında olacak. Aynı şekilde cezası sona eren kaptan Orkun Kökçü de görev verilmesi halinde orta sahadaki yerini alabilecek. Takımda sakatlıkları süren Emirhan Topçu ve El Bilal Toure ise bu zorlu randevuda forma giyemeyecek. İki ekibin ligdeki son randevusunda gülen taraf, sahadan 1-0'lık sonuçla ayrılan Beşiktaş olmuştu.

KUPADA 9. KAPIŞMA

İki köklü kulüp, Türkiye Kupası tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. 1989-1990 sezonundan bu yana oynanan 8 resmi kupa maçında Beşiktaş 4 kez galip gelirken, Çaykur Rizespor 3 kez sahadan zaferle ayrıldı; 1 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Bu süreçte siyah-beyazlıların ağlara gönderdiği 13 gole, Karadeniz ekibi 9 golle karşılık verdi.

HEDEF 'GOL YEMEDEN' GALİBİYET

Beşiktaş, son dönemdeki savunma başarısıyla dikkat çekiyor. Ligde oynadığı son iki maçta Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u ise 1-0 mağlup eden Kartal, kalesini gole kapatma serisini kupa maçına da taşımayı hedefliyor. Bu sezon toplamda 8 resmi maçta kalesinde gol görmeden galibiyete ulaşan Beşiktaş, savunma disiplinini Rizespor karşısında da sürdürmek istiyor.

NAMAĞLUP SERİ TEHLİKEYE ATILMAYACAK

Hafta sonu oynanacak olan büyük Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş, müthiş bir istatistiği de koruma peşinde. Fenerbahçe derbisinden bu yana çıktığı son 16 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu süreci 13 lig ve 3 kupa maçıyla namağlup geçti. Siyah-beyazlı camia, derbi öncesi Rizespor karşısında alacağı olumlu bir sonuçla moral depolayarak yenilmezlik serisini 17 maça çıkarmayı amaçlıyor.