Beşiktaş - Çaykur Rizespor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılabilme yolunda Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Ligin bitimine 2 hafta kala Avrupa kupalarına gitmek için mücadelesini sürdüren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında alınan puan kaybının ardından hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından son haftalarda başarılı sonuçlar almayı sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz hafta alınan beraberliğin ardından tekrar 4. sıraya geriledi. Sezonu 3. sırada tamamlayıp, Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeyi hedefleyen Kara Kartal, ligin bitimine 2 hafta kala daha fazla puan kaybı yaşamak istemiyor. 25 Mayıs Pazar günü Rizespor karşısında oynanacak lig maçında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak siyah-beyazlılar, Rafa Silva önderliğinde puanını 62'ye çıkartmak istiyor.

5 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular, Çaykur Rizespor mücadelesinde kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak Bodrum FK müsabakasında görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ'TAN 5 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, söz konusu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlılar, Hatayspor'u 5-1, Fenerbahçe'yi derbide 1-0 ve Adana Demirspor'u 4-1 yenerken; Göztepe ve Alanyaspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Beşiktaş ile Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 45. kez karşılaştı. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 29 kez kazanırken, yeşil-mavililer ise 7 defa 3 puan sevinci yaşadı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 92 gole, Rizespor da 44 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN RİZESPOR'A ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile evinde oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlüğü dikkat çekiyor. Kara Kartal, Karadeniz ekibini konuk ettiği son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 7 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a karşı iç sahadaki son yenilgisini 17 Şubat 2006 tarihinde 1-0'lık skorla yaşadı.

23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı son 23 karşılaşmada yenilmedi. Beşiktaş, yeşil-mavililer karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da sahasında 1-0'lık sonuçla yaşadı. İki takım arasında oynanan son 23 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 7'si ise beraberlikle tamamlandı.