Beşiktaş - Bratislava UEFA Avrupa Ligi maçı (CANLI İZLE)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Beşiktaş Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibini yenmesi durumunda mali anlamda takıma destek sağlayacak.

Beşiktaş bu akşam Avrupa kupalarındaki 221. mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarların heyecanla beklediği Beşiktaş Slovan Bratislava maçında Arnavutluk Futbol Fedrasyonu'ndan Enea Jogji düdük çalacak. Siyah-beyazlı ekip, Slovak takımlarıyla karşı karşıya geldiği maçlarda 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. İşte, Beşiktaş Slovan Bratislava maçıyla ilgili detaylar.

BEŞİKTAŞ 0-0 BRATİSLAVA

MAÇIN CANLI ANLATIMI BURADA OLACAK

İŞTE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut.

SLOVAN BRATISLAVA XI: Greif, Bozhikov, Daniel, Bajric, De Marco, Holman, De Kamps, Rharsalla, Abena, Ibrahim, Sporar.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı konuk edecek. 28 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Fedrasyonu'ndan Enea Jogji yönetecek.

LENS DOUGLAS VE DORUKHAN KADRODA YOK

Son dönemde yakaladığı çıkışla ligde yeniden iddialı konuma gelen Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ise henüz puanla tanışabilmiş değil.

İlk maçta 4-2 yenildiği Slovan Bratislava karşısında bu defa prestij mücadelesine çıkacak Siyah-beyazlılar yine de tüm dikkatini lige verdiği için rotasyona gidebilir.

Lens cezalı, Douglas ve Dorukhan devam eden sakatlıkları yüzünden forma giymeyecekler.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Burak Yılmaz, Ljajic, Elneny, Atiba ve Diaby gibi as oyuncuları dinlendireceği gelen bilgiler arasında.

Slovan Bratislava’da da Apau ile 4 gole sahip Strelec sakatlıkları nedeniyle İstanbul’a gelmediler.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.