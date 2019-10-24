Beşiktaş Braga UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda 3. maçına çıkacak olan Beşiktaş, taraftarı önünde Braga’yı konuk edecek. Kongre kaosundan çıkan siyah-beyazlılar, yeni başkan ve yönetimiyle çıkacağı ilk resmi maçında Avrupa arenasındaki ilk puanlarını almak istiyor. Peki, Beşiktaş - Braga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'yı ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı. İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu. Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers'ı rakip sahada 1-0'la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.

Beşiktaş - Braga muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Ljajiç, Güven, Umut

Braga: Eduardo, Sequeira, Santos, Viana, Esgaio, A.Horta, R.Horta, Palhinha, Fransergio, Galeno, Paulinho