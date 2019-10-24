Beşiktaş Braga UEFA Avrupa Ligi maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda 3. maçına çıkacak olan Beşiktaş, taraftarı önünde Braga’yı konuk ediyor. Kongre kaosundan çıkan siyah-beyazlılar, yeni başkan ve yönetimiyle çıkacağı ilk resmi maçında Avrupa arenasındaki ilk puanlarını almak istiyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Portekiz ekibi Braga'yı ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor ve müsabaka beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara geliyor.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı. İlk maçında Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu. Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında Wolverhampton Wanderers'ı rakip sahada 1-0'la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.

Beşiktaş: 0 - 0 :Braga

(İlk yarı oynanıyor)

Stat: Vodafone Park

Hakem: Alejandro Hernandez (İspanya)

Saat: 19:55

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Caner, Ljajic, Boyd, Güven

Teknik direktör: Abdullah Avcı

Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno.

Teknik direktör: Ricardo Sa Pinto