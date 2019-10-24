Beşiktaş Braga maçı şifresiz canlı veren kanal var mı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, üçüncü maçında Braga ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş - Braga maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden Beşiktaş, üst tura yükselme şansını sürdürmek için sahasında, 4 puanı bulunan Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Şifresiz veren kanal yok

Beşiktaş - Braga maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Beşiktaş - Braga maçını Azerbaycan kanalları CBC Sport veya İdman TV ise yayınlamıyor. Bu yüzden şifresiz veren kanal bulunmuyor.

Beşiktaş - Braga muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Ljajiç, Güven, Umut

Braga: Eduardo, Sequeira, Santos, Viana, Esgaio, A.Horta, R.Horta, Palhinha, Fransergio, Galeno, Paulinho