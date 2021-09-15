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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Beşiktaş, C Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Devler Ligi'ne kazanarak başlamak istiyor. Peki; Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19:45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu Lahoz yönetecek ve zorlu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 225. mücadelesine çıkacak olan Kartal, geride kalan 224 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 296 kez havalandıran temsilcimiz kalesinde ise 327 gol gördü.

Beşiktaş - Borussia Dortmund

Stat: Vodafone Park
Hakem: Antonio Mateu Lahoz (İspanya)
Saat: 19:45
Yayın: Exxen

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund: Kabel, Meunier, Akanji, Hummels, Geerreiro, Witsel, Bellingham, Dahoud, Reus, Mallen, Haaland

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