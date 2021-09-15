Beşiktaş Borussia Dortmund maçı CANLI YAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Beşiktaş, C Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri Devler Ligi'ne kazanarak başlamak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 19:45'te başlayan mücadeleyi İspanyol Antonio Mateu Lahoz yönetiyor ve zorlu karşılaşma Exxen platformundan canlı yayınlanıyor.
Beşiktaş: 0 - 2 :Borussia Dortmund
(İlk yarı oynanıyor)
45+3' GOL! Borussia Dortmund, Erling Haaland ile farkı 2'ye çıkardı! Sol kanatta kazanılan taç atışını çabuk kullanan Borussia Dortmund, Jude Bellingham'la son çizgiye iniyor. Jude Bellingham son çizgide topu kale önündeki Erling Haaland'a gönderiyor. Erling Haaland topu ağlara gönderiyor.
28' Sağ kanattan gelişen Borussia Dortmund hücumunda ceza sahası içine gönderilen pasta Erling Haaland gelişine vuruyor ancak kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermiyor.
20' GOL! Borussia Dortmund, Jude Bellingham golüyle öne geçti! Sağ kanattan gelişen Borussia Dortmund hücumunda Thomas Meunier'in ön direğe ortasında Jude Bellingham ön direkte vuruşunu yapıyor ve uzak direğe topu ağlara gönderiyor.
12' Ceza sahası içinde Cyle Larin şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.
6' Savunma arkasına atılan pasla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Michy Batshuayi düzeltiyor ve şutunu çekiyor ancak son anda kaleci Gregor Kobel topu kornere çeliyor.
2' Michy Batshuayi ceza sahası dışından şansını deniyor ancak top auta gidiyor.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Nsakala, Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Brandt, Bellingham, Dahoud, Reus, Haaland, Malen