Beşiktaş BB Erzurumspor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Beşiktaş deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bu kez sahasında karşı karşıya gelecek. Kartal, rövanşı kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında, TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek ve mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Erzurum’da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

Siyah-beyazlılar çıkış peşinde

Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, BB Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş; Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, Yeni Malatyaspor, Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, BB Erzurumspor ve Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.

Beşiktaş - BB Erzurumspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebecho, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson, N'Koudou, Ljajic, Caner Erkin, Umut Nayir

BB Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Scuk, Emrah Başsan, Obertan, Sissoko, Pote