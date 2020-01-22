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Beşiktaş BB Erzurumspor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta... Beşiktaş, deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bu kez sahasında karşı karşıya geliyor. Kartal, rövanşı kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında, TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetiyor ve mücadele A Spor'dan naklen yayınlanyor.

Erzurum’da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

Beşiktaş: 0 - 1 :BB Erzurumspor (İlk yarı oynanıyor)

1' GOOOLL!! BŞB Erzurumspor, Oltan Karakullukçu ile maçın hemen başında öne geçiyor! Savunma arkasına atılan pas ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rashad Muhammed, bekletmeden pasını altıpas sol çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada topu kontrol eden Mücahit Albayrak, bekletmeden pasını altıpas alanına gönderiyor. Oltan Karakullukçu, önüne gelen topa bekletmeden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor.

Stat: Vodafone Park
Hakem: Serkan Tokat
Saat: 20:30
Yayın: A Spor

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Oğuzhan, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir

BB Erzurumspor: Kayacan, Murat, Osman, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Batuhan, Ba, İbrahim, Rashad Muhammed, Hasan Ayaroğlu, Oltan

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