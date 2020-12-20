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Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Son dönemlerde çıkış yakalayan Kartal, BB Erzurumspor'u mağlup ederek Alanyaspor mağlubiyetini unutmak istiyor. Peki; Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde bir haftayı bay geçen Beşiktaş, çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, topladığı 19 puan ile 13. haftaya 5. sırada girdi. Beşiktaş evinde oynadığı 5 maçta ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan aldı.

BB Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

Beşiktaş - BB Erzurumspor

Stat: Vodafone Park
Hakem: Halil Umut Meler
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

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