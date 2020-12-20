Beşiktaş BB Erzurumspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Kartal, rakibini mağlup ederek zirve yarışına ortak olmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde bir haftayı bay geçen Beşiktaş çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken topladığı 19 puan ile 13. haftaya 5. sırada girdi. BB Erzurumspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 9 puan elde etti.

Beşiktaş: 0 - 0 :BB Erzurumspor (İlk yarı oynanıyor)

22' Georges-Kevin N'Koudou'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Vincent Aboubakar yetişemeyince top doğrudan auta gidiyor.

21' Georges-Kevin N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Josef De Souza'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top korner gidiyor.

19' Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Vincent Aboubakar'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Fabien Farnolle'ün müdahalesiyle top kornere gidiyor.

17' Bernard Mensah'ın ceza sahasının hemen önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gidiyor.

14' Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pasını önünde bulan Gabriel Obertan ceza sahası dışından vuruşunu yapıyor. Ancak Ersin Destanoğlu tekrar topa hakim olmayı başarıyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Halil Umut Meler

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton Silva, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar

BB Erzurumspor: Fabien Farnolle, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Mitchell Donald, İbrahim Akdağ, Ricardo Gomes, Gabriel Obertan, Arvydas Novikovas, Ömer Şişmanoğlu