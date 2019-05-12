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Beşiktaş başkanını seçiyor Oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş başkanını seçiyor Oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı yapılıyor. Genel kurulda, mevcut başkan Fikret Orman ile Hürser Tekinoktay, 3 yıllık yeni dönem başkanlığı için yarışıyor. Genel kurulda oy verme işlemi de sona erdi. İşte ilk sonuçlar...

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi sona erdi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı ve oy sayma işlemine geçildi.

İşte sonuçlar

Toplam:

FİKRET ORMAN: 947
HÜRSER TEKİNOKTAY: 239

1. sandık

Fikret Orman: 222
Hürser Tekinoktay: 53

2. sandık

Fikret Orman: 198
Hürser Tekinoktay: 72

3. sandık

Fikret Orman: 182
Hürser Tekinoktay: 60

4. sandık

Fikret Orman: 160
Hürser Tekinoktay: 54

Fikret Orman'ın listesi

Fikret Orman'ın yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer alıyor:

Asıl üyeler: Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre

Yedek üyeler: Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Melih Aydoğdu, Serkan Yazıcıoğlu

Hürser Tekinoktay'ın listesi

Hürser Tekinoktay'ın yönetim kurulu aday listesi ise şu isimlerden oluştu:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Yağmur Sağnak, Levon Kamer Dökmeciyan, Ercan Özcan, Nilay Yılmaz, Mehmet Bilal Özokur, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Engin Bayraktutan, Mehmet Serkan Ergin

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