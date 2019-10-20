Beşiktaş başkanını seçiyor! Oy sayımı başladı

BEŞİKTAŞ'ta yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleşiyor. Kongrede oy verme işlemi sona erdi.

Beşiktaş'ın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

8644 üyenin oy kullandığı Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, siyah beyazlı kulüpte 2000 yılından beri en yüksek katılımın sağlandığı seçim oldu.

Siyah-beyazlı kulübün 34. başkanının belli olacağı seçimde eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay yarışıyor.

Seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayla yarışıyor.

Adayların yönetim kurulu listesi:

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu