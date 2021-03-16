Beşiktaş Başakşehir Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Ligde oynanan iki müsabakayı 3-2'lik skorlarla kazanan Kartal, rakibini bir kez daha yenerek kupada finale çıkmak istiyor. Ligde zor günler geçiren Başakşehir ise kupada moral arıyor. Peki; Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Beşiktaş ile Başakşehir, Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek ve karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Cuma günü iki takım arasında oynanan Süper Lig maçını Beşiktaş, 3-2 kazandı. Ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında bulunan Başakşehir, kupada teselli bulmak istiyor. Son lig şampiyonu, bu sezon Beşiktaş'la oynadığı 2 lig maçını da aynı skorla kaybetti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip, Türkiye Kupası'nda finale yükselecek.

Beşiktaş - Başakşehir

Stat: Vodafone Park

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 20.45

Yayın: A Spor

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, N'Koudou, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Visca, Deniz, Crivelli