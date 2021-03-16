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Beşiktaş Başakşehir Türkiye Kupası yarı final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Ligde oynanan iki müsabakayı 3-2'lik skorlarla kazanan Kartal, rakibini bir kez daha yenerek kupada finale çıkmak istiyor. Ligde zor günler geçiren Başakşehir ise kupada moral arıyor. Peki; Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş ile Başakşehir, Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek ve karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Cuma günü iki takım arasında oynanan Süper Lig maçını Beşiktaş, 3-2 kazandı. Ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında bulunan Başakşehir, kupada teselli bulmak istiyor. Son lig şampiyonu, bu sezon Beşiktaş'la oynadığı 2 lig maçını da aynı skorla kaybetti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip, Türkiye Kupası'nda finale yükselecek.

Beşiktaş - Başakşehir

Stat: Vodafone Park
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 20.45
Yayın: A Spor

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, N'Koudou, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay, Aleksic, Visca, Deniz, Crivelli

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