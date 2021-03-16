Beşiktaş Başakşehir Türkiye Kupası yarı final maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Ligde oynanan iki müsabakayı 3-2'lik skorlarla kazanan Kartal, rakibini bir kez daha yenerek kupada finale çıkmak istiyor. Ligde zor günler geçiren Başakşehir ise kupada moral arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş ile Başakşehir, Türkiye Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor ve karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Cuma günü iki takım arasında oynanan Süper Lig maçını Beşiktaş, 3-2 kazandı. Ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında bulunan Başakşehir, kupada teselli bulmak istiyor. Son lig şampiyonu, bu sezon Beşiktaş'la oynadığı 2 lig maçını da aynı skorla kaybetti.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip, Türkiye Kupası'nda finale yükselecek.

Beşiktaş: 0 - 0 :Başakşehir

(İlk yarı oynanıyor)

Stat: Vodafone Park

Hakem: Fırat Aydınus

Saat: 20.45

Yayın: A Spor

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar

Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck, Alexandu Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Edin Visca, Deniz Türüç, Demba Ba