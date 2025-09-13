BIST 10.372
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Başakşehir Süper Lig maçı

Beşiktaş-Başakşehir Süper Lig maçı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.

BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR (CANLI SKOR)

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Başakşehir

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Crespo, Brnic, Yusuf, Shomurodov

STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Alper Akarsu
SAAT: 20.00 
YAYIN: BeIN Sports 1

