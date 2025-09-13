Beşiktaş-Başakşehir Süper Lig maçı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün RAMS Başakşehir'i konuk edecek.Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR (CANLI SKOR)
İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Başakşehir
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Orkun, Salih, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat, Kemen, Crespo, Brnic, Yusuf, Shomurodov
STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Alper Akarsu
SAAT: 20.00
YAYIN: BeIN Sports 1