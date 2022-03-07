Beşiktaş Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. Beşiktaş, bu maçı kazanıp rakibini lig sıralamasında geçmeyi planlıyor. Başakşehir ise kazanarak ikincilik iddiasını sürdürmenin peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Beşiktaş - Başakşehir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Güven
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Berkay, Aleksic, Serdar, Trezeguet, Okaka
Ligde geçen hafta Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Dört maçlık galibiyet serisi Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Başakşehir ise 46 puanla 4. sırada yer alıyor.