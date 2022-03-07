Beşiktaş Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. Beşiktaş, bu maçı kazanıp rakibini lig sıralamasında geçmeyi planlıyor. Başakşehir ise kazanarak ikincilik iddiasını sürdürmenin peşinde. Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Beşiktaş - Başakşehir
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut, Necip, Atiba, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Batshuayi
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Pizzi, Serdar, Trezeguet, Okaka
Ligde geçen hafta Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Dört maçlık galibiyet serisi Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Başakşehir ise 46 puanla 4. sırada yer alıyor.