Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Beşiktaş taraftarının desteği ile rakibini eli boş göndermek istiyor. Başakşehir ise deplasmanda galibiyet peşinde. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Zorlu karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den ekranlara gelecek.

Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Elneny ve Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Burak Yılmaz ile sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup'un, maçın 18 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da birer galibiyet ve beraberlik ile ikişer mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Gözler onlarda: Diaby - Visca

Zorlu maç öncesi Beşiktaşlıların gözü henüz golle tanışamayan yeni transfer Diaby'nin üzerinde olacak. Medipol Başakşehir'in yıldızı Visca da etkili performansını Vodafone Park'ta da sürdürmeye çalışacak.