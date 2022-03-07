Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. Beşiktaş, bu maçı kazanıp rakibini lig sıralamasında geçmeyi planlıyor. Başakşehir ise kazanarak ikincilik iddiasını sürdürmenin peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.
Beşiktaş: 0 - 0 :Başakşehir
(İlk yarı oynanıyor)
20' Güven Yalçın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Alex Teixeira'nın dönerek yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.
19' Güven Yalçın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Can Bozdoğan'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
18' Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kenan Karaman'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta gitti.
18' Güven Yalçın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Alex Teixeira'nın yaptığı vuruşta top Leo Duarte'den geri geldi. Pozisyonun devamında seken topu önünde bulan Kenan Karaman'ın yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Güven
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Berkay, Aleksic, Serdar, Trezeguet, Okaka
Ligde geçen hafta Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Dört maçlık galibiyet serisi Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Başakşehir ise 46 puanla 4. sırada yer alıyor.