BIST 1.997
DOLAR 14,36
EURO 15,65
ALTIN 916,19
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i ağırlıyor. Beşiktaş, bu maçı kazanıp rakibini lig sıralamasında geçmeyi planlıyor. Başakşehir ise kazanarak ikincilik iddiasını sürdürmenin peşinde. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayan mücadeleyi Erkan Özdamar yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Beşiktaş: 0 - 0 :Başakşehir
(İlk yarı oynanıyor)

20' Güven Yalçın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Alex Teixeira'nın dönerek yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.

19' Güven Yalçın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Can Bozdoğan'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

18' Rachid Ghezzal'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Kenan Karaman'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direği dibinden az farkla auta gitti.

18' Güven Yalçın'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Alex Teixeira'nın yaptığı vuruşta top Leo Duarte'den geri geldi. Pozisyonun devamında seken topu önünde bulan Kenan Karaman'ın yaptığı vuruşta top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Serdar, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Güven

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Berkay, Aleksic, Serdar, Trezeguet, Okaka

Ligde geçen hafta Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi. Dört maçlık galibiyet serisi Fatih Karagümrük karşısında alınan 2-1'lik yenilgiyle son bulan Başakşehir ise 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı
Rusya'nın saldırısından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 60 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı
Avrupa Birliği 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini bekliyor
Avrupa Birliği 5 milyon kişinin Ukrayna'yı terk etmesini bekliyor
Konya'da ayçiçek yağı stoklayan iki markete işlem yapıldı
Konya'da ayçiçek yağı stoklayan iki markete işlem yapıldı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni hoca için yurt dışına çıktı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni hoca için yurt dışına çıktı
Rus doğal gaz şirketi Gazprom'dan gözdağı: Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam edebilir
Rus doğal gaz şirketi Gazprom'dan gözdağı: Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam edebilir
Begim Sehver Sultan tarihte ölümü nasıl Sultan Alparslan'ın ablası kimdir?
Begim Sehver Sultan tarihte ölümü nasıl Sultan Alparslan'ın ablası kimdir?
Ukrayna'daki insani koridorun mayınlı olduğu ortaya çıktı
Ukrayna'daki insani koridorun mayınlı olduğu ortaya çıktı
Şehver Sultan kimdir kaç yaşında nasıl öldü? Şehver Sultan tarihteki yeri
Şehver Sultan kimdir kaç yaşında nasıl öldü? Şehver Sultan tarihteki yeri
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Rusya'ya yaptırım, ayçiçek yağı krizi...
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Rusya'ya yaptırım, ayçiçek yağı krizi...