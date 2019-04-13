Beşiktaş-Başakşehir maçı (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Başakşehir, Beşiktaş'a konuk oluyor. Ligde geride kalan 27 maçta 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip zirvede yer alıyor. Son üç maçını kazanan Beşiktaş ise 50 puan ile 3. sırada bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayacak maçı Cüneyt Çakır yönetiyor. Maç BeIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.

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İLK 11'LER



BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner Erkin, Atiba, Medel, Dorukhan, Lens, Adem Ljajic, Burak Yılmaz



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR :Mert, Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Visça, Mossoro, Elia, Robinho

BEŞİKTAŞ : 0-0 : BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş 4'te 4 yapmak istiyor

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başaran siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir karşısında da seriyi sürdürmeye gayret edecek. Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 50 puanla 3. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 7 beraberlik, 2 yenilgi ve topladığı 61 puanla ligin ilk sırasında yer alıyor.

Beşiktaş, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Ricardo Quaresma ve Adriano'dan yoksun maça çıkacak.

Avcı - Güneş rekabetinde 17. randevu

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'in teknik direktörleri Şenol Güneş ile Abdullah Avcı, kariyerlerinde 17. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 16 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.

İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 16 maçın 5'inde Şenol Güneş'in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 4 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.

Şenol Güneş'in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı'nın ekibi 15 golle buna karşılık verdi.

Siyah-beyazlılarda Caner Erkin ve Gary Medel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, karşılaşmada da sarı kart gördükleri takdirde 29. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu maçta da takımdaki yerini alamayacak.