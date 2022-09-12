Beşiktaş Başakşehir (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran Başakşehir'i taraftarlarının desteği ile Vodafone Park'ta mağlup etmek isteyen Siyah-Beyazlılarda tek hedef mutlak galibiyet. Henüz lig'de hiç kaybetmeyen Başakşehir ise yenilmezlik serisini zorlu deplasmanda da devam ettirmek istiyor. Maçın canlı anlatımı ve tüm bilgileri haberimizde...

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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0-0 BAŞAKŞEHİR

19'Arthur Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşuna Gedson gelişine vurdu top yandan az farkla auta gitti.

18'Solda bomboş pozisyonda topla buluşan N'Koudou'nun vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

17'Berkay Özcan'nın savunma arkasına gönderdiği topu Keny'den önce kaleci Emre Bilgin aldı.

16'Kevin N'Koudou'nun tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.

15'Beşiktaş'ta N'Koudou, Lima'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık ekibi onun için oyun alanında.

14'Maçta tempo bir an olsun düşmüyor. Beşiktaş GOL için yükleniyor.

13'Beşiktaş penaltı bekledi. Arthur Masuaku'nun soldan içeriye ortaladığı topta ceza sahası içinde Duarte topu uzaklaştırdı. Beşiktaşlılar oyuncunun elle oynadığını iddia etse de hakem oralı olmadı.

13'Soldan kazanılan köşe vuruşunu Salih Uçan ön direğe doğru ortaladı ama savunma araya girdi.

12'Beşiktaş baskısını artırdı. Öne geçmek için tüm hatlarıyla Başakşehir yarı alanında.

11'Sağdan Gedson'un kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Wout Weghorst kafayı vurdu ama Mahmut topu çizgi üzerinde çıkarttı.

10'İlk 10 dakikaya 0-0 eşitlikle giriyoruz. Maçta tempo bu bölümde bir hayli yüksek.

9'NET FIRSAT KAÇTI! Başakşehir'in çıkarken kaptırdığı topta meşin yuvarlağı önünde bulan N'koudou sol çaprazdan karşı karşıya vuruşunu yaptı ama top üstten auta gitti.

8'Bertrand Traore'nin savunma arkasına gönderdiği topa Keny'den önce savunma dokundu.

7'Başakşehir tek paslarla bir anda Beşiktaş kalesine yaklaşıyor.

6'Başakşehir'de Mounir Chouiar soldan ceza sahasına ortalamak istedi ama savunma araya girdi.

5'Başakşehir'de Mounir Chouiar, sol kanattan tehlike yaratmak istedi ancak Berkay Vardar araya girdi.

4'İlk dakikalarda Beşiktaş daha çok sol kanattan etkili olmaya çalışıyor.

3'Beşiktaş ön alanda yaptığı baskıyla rakibini hataya zorluyor.

2'Beşiktaş'ta Salih Uçan ceza sahası dışından şansını denedi ama top üstten auta gitti.

1' Ve ilk düdük geldi, maç başladı. İki takıma da başarılar.

Beşiktaş-Başakşehir ilk 11'ler:

BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, N'Koudou, Weghorst.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny.

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 32. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 31 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son maç berabere

İki takım arasında oynanan son maç 2-2 bitti.

Vodafone Park'ta oynanan 7 Mart 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir iki kez öne geçse de siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı.

Konuk ekibin golleri Stefano Okaka ve Trezeguet'den gelirken, siyah-beyazlı takımın gollerini Güven Yalçın ve Kenan Karaman attı.

Siyah-beyazlı ekibin 41 golüne, Medipol Başakşehir 42 golle karşılık verdi.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 28 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.

Taraflar arasındaki 13 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 39'şar gol kaydetti.

Beşiktaş evindeki 14 maçta 5 galibiyet alabildi

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 14 lig maçında 5 galibiyet alabildi.

Evinde rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, iki kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, evindeki son 10 karşılaşmada ise rakibini 3 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi.

İç sahada rakibine 19 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 14 gol gördü.

Kupada 3 maç

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 kez karşı karşıya geldi.

2009-2010 sezonundaki Türkiye Kupası grup maçı, 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde daha karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi oldu.

İki takım geçen sezon tek maç eleme usulüne göre oynanan kupada bu kez yarı finalde rakip oldu. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 berabere tamamlanırken, Beşiktaş uzatmada Cyle Larin ile 102. dakikada bulduğu golle karşılaşmayı 3-2 kazandı ve finale yükseldi.