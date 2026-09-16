Beşiktaş Avrupa’da Marsilya’yı ağırlıyor! Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk lig aşaması karşılaşması öncesinde futbolseverlerin gözü Marsilya maçına çevrildi. “Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman?”, “Beşiktaş maçı saat kaçta?”, “Marsilya maçı hangi kanalda?” ve “Beşiktaş-Marsilya şifresiz mi?” gibi sorular araştırılıyor. UEFA ve Beşiktaş’ın resmi fikstürüne göre siyah-beyazlılar 17 Eylül’de Marsilya’yı İstanbul’da konuk edecek. Peki maç nereden canlı izlenebilecek, Beşiktaş’ın Avrupa Ligi fikstüründe hangi takımlar var? İşte ayrıntılar.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Olimpik Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk hafta karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlılar Avrupa Ligi’nin yeni sezonundaki ilk sınavını kendi taraftarı önünde verecek.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. UEFA’nın programında mücadele Orta Avrupa saatiyle 21.00 olarak yer alırken Türkiye’de başlangıç saati 22.00 olacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT Spor da karşılaşmanın TRT 1’de ekrana geleceğini duyurdu. Böylece futbolseverler Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki ilk lig aşaması maçını televizyondan takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet. Beşiktaş-Marsilya mücadelesi TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak. UEFA’nın 2026-2027 sezonu yayıncı listesinde de Türkiye’de Avrupa Ligi yayın haklarının TRT’de olduğu belirtiliyor. Maçı izlemek için ayrıca ücretli spor kanalı aboneliği gerekmeyecek.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi lig aşamasına İstanbul’da başlayacak ve taraftarı önünde Marsilya karşısında 3 puan arayacak. Siyah-beyazlıların lig aşamasında dört iç saha ve dört deplasman karşılaşması bulunuyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NDE KİMLERLE OYNAYACAK?

Beşiktaş’ın lig aşamasındaki rakipleri Marsilya, Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer-Sheva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia oldu. Siyah-beyazlılar Marsilya’nın ardından 15 Ekim’de Hoffenheim deplasmanına çıkacak, 22 Ekim’de ise Crystal Palace’ı İstanbul’da ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş 17 Eylül’de Marsilya, 15 Ekim’de Hoffenheim, 22 Ekim’de Crystal Palace, 5 Kasım’da Celtic, 26 Kasım’da Hapoel Beer-Sheva, 10 Aralık’ta Bayer Leverkusen, 21 Ocak’ta Union Saint-Gilloise ve 28 Ocak’ta Omonia ile karşılaşacak. Lig aşamasındaki sekiz maçın ardından oluşacak genel sıralama, Beşiktaş’ın Avrupa’daki yoluna nasıl devam edeceğini belirleyecek.