Beşiktaş Avrupa Ligi’ne Marsilya karşısında başlıyor! Marsilya maçı hangi gün, şifresiz mi yayınlanacak?

Beşiktaş, 2026-2027 UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk sınavını Fransız temsilcisi Marsilya karşısında verecek. Siyah-beyazlılar Avrupa macerasına taraftarı önünde galibiyetle başlamayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maç şifresiz mi? İlk 11’ler belli oldu mu? İşte karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşması olacak. Beşiktaş daha sonra Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer-Sheva, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise ve Omonia ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Marsilya arasındaki mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Beşiktaş'ın resmi fikstüründe de karşılaşmanın tarihi 17 Eylül, başlama saati ise 22.00 olarak yer alıyor.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Güncel yayın programlarında Beşiktaş-Marsilya karşılaşmasının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacağı belirtiliyor.

Maç: Beşiktaş - Marsilya

Tarih: 17 Eylül 2026 Perşembe

Saat: 22.00

Stadyum: Tüpraş Stadyumu

Kanal: TRT 1

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Mevcut yayın bilgisine göre karşılaşma TRT 1 üzerinden canlı ekranlara gelecek. Böylece futbolseverler Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını TRT 1 üzerinden takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş, Marsilya'yı İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda konuk edecek. Siyah-beyazlıların resmi fikstüründe Marsilya karşılaşması iç saha maçı olarak yer alıyor. Beşiktaş lig aşamasında Marsilya'nın yanı sıra Crystal Palace, Hapoel Beer-Sheva ve Union Saint-Gilloise'ı da İstanbul'da ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA İLK 11’LERİ BELLİ OLDU MU?

Hayır. Karşılaşmaya henüz günler olduğu için Beşiktaş ve Marsilya'nın resmi ilk 11'leri açıklanmadı. Kesin kadrolar maç saatine yakın UEFA ve kulüpler tarafından duyurulacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Alexander Nübel, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Ernest Poku ve Dusan Vlahovic gibi isimler bulunuyor. Ümit Akdağ da UEFA listesine dahil edilen futbolcular arasında.

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA tarafından açıklanan 2026-2027 Avrupa Ligi lig aşaması fikstürü şöyle: 17 Eylül:

17 Eylül: Beşiktaş - Marsilya — 22.00

15 Ekim: Hoffenheim - Beşiktaş — 22.00

22 Ekim: Beşiktaş - Crystal Palace — 22.00

5 Kasım: Celtic - Beşiktaş — 23.00

26 Kasım: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva — 20.45

10 Aralık: Bayer Leverkusen - Beşiktaş — 23.00

21 Ocak: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise — 20.45

28 Ocak: Omonia - Beşiktaş — 23.00

Lig aşamasında Beşiktaş toplam 8 karşılaşmaya çıkacak; bunların dördünü İstanbul'da, dördünü deplasmanda oynayacak.