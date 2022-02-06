Beşiktaş Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş, rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. 7 maçtır 3 puana hasret kalan Antalyaspor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında nokta koymak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Beşiktaş - Antalyaspor
Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fernando, Doğukan, Fredy, Ndao, Adriano
Ligin 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı. Antalyaspor ise altışar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.