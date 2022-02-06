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Beşiktaş Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş, rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. 7 maçtır 3 puana hasret kalan Antalyaspor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında nokta koymak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Beşiktaş - Antalyaspor

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fernando, Doğukan, Fredy, Ndao, Adriano

Ligin 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı. Antalyaspor ise altışar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.

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