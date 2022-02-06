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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş, rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. 7 maçtır 3 puana hasret kalan Antalyaspor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında nokta koymak istiyor. Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Beşiktaş - Antalyaspor

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Pjanic, Emirhan, Teixeira, Güven, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Kudryashov, Bünyamin, Veysel, Doğukan, Fredy, Fernando, Hakan, Wright, Mehmedi

Ligin 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı. Antalyaspor ise altışar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.

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