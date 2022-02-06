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Beşiktaş Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş Antalyaspor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş, rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. 7 maçtır 3 puana hasret kalan Antalyaspor ise kötü gidişata güçlü rakibi karşısında nokta koymak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Beşiktaş: 0 - 0 :Antalyaspor
(İlk yarı sona erdi)

9' DİREK Beşiktaş gole yaklaştı! Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Miralem Pjanic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Francisco Montero'nun arka direkten gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan, Teixeira, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fernando, Doğukan, Fredy, Ndao, Adriano

Ligin 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı. Antalyaspor ise altışar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.

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