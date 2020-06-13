Beşiktaş Antalyaspor maçı (CANLI İZLE)

Beşiktaş Vodafone Park, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden kapılarını açıyor. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

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Pandemi önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak mücadelede Beşiktaş, sahasında rakibini yenip sezonun geri kalan bölümüne iyi bir başlangıç yapma niyetinde. Fraport TAV Antalyaspor ise Beşiktaş karşısında puan ve puanlar alma peşinde.

BEŞİKTAŞ 0-2 ANTALYASPOR

45' ilk yarı bitti

38' Beşiktaş'ta Rıdvan'ın sol kanattan yaptığı orta direğin üstüne çarpıp dışarı çıktı.

37' Beşiktaş'ta Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Diaby kafayı vurdu, şutu yan ağlarda kaldı.

36' Podolski'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Amilton'un uzak köşeye vuruşu ağları havalandırdı.

36’ GOL... Beşiktaş 0-2 Antalyaspor (Amilton)

32' Beşiktaş'ta Mohamed Elneny, Lukas Podolski'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

29' Beşiktaş takım halinde rakip yarı sahaya yerleşse de kalabalık Antalyaspor savunması karşısında boşluk bulmakta zorlanıyor.

24' Beşiktaş'ta önce Boateng, ardından Elneny'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutlar savunmadan geri döndü.

21' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Boateng kafayı vurdu, ardından kale önünde Diaby topu iyi kontrol edemeyince net fırsat kaçtı.

17' Elneny'nin kullandığı korner atışına ön direkte Boateng kafayı vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.

15’ GOL... Beşiktaş 0-1 Antalyaspor (Sinan Gümüş)

12' Antalyaspor'da Nazım Sangare, Atiba Hutchinson'ı ceza sahasına girmek üzereyken düşürdüğü için sarı kart gördü.

9' Beşiktaş'ta Boyd'un ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

6' Ruiz'in pasıyla yine ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

5' Antalyaspor'da Amilton'un ceza yayı üzerinden çektiği şut üstten dışarı gitti.

4' Ruiz'in ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rıdvan'ın ortasını uzak köşede Boateng kontrol etti, dar açıdan çektiği şut dışarı çıktı.

3' Antalyaspor'da Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından çektiği şut üstten dışarı gitti.

1' Maç başladı.

İlk 11'ler şu şekilde;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven.

ANTALYASPOR: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic.

Burak Yılmaz cezalı

Beşiktaş bugünkü maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun çıkacak. Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Fraport TAV Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

6 futbolcu sınırda

Beşiktaş'ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd ve Jeremain Lens sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta kale ersin'e emanet

Kadroda Rıdvan ve Güven Yalçın gibi genç isimlere yer veren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleyi genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na emanet etti.

Saat 21:00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.