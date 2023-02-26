Beşiktaş Antalyaspor (CANLI YAYIN)

Daha önce iki kez ertelenen Süper Lig'in 14.hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Kurallar gereği ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapan Siyah-Beyazlılar zorlu mücadelede yeni yıldızlarını oynatamayacak. Taraftarlarının desteği ile 3 puanı cebine koymak isteyen Şenol Güneş ve öğrencilerinin tek hedefi mutlak galibiyet. Rakip Antalyaspor ise deplasmandan puanla dönerek çıkışa geçmenin peşinde olacak.

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BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0-0 ANTALYASPOR

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

Beşiktaş-Antalyaspor ilk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk.

ANTALYASPOR: Ataberk, Floranus, Bünyamin, Fernando, Güray, Mehmedi, Fredy, Ndao, Ömer, Ghacha, Veysel.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Depremzede çocuklara oyuncak morali

Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor ile Vodafone Park’ta oynayacağı müsabakada, depremden etkilenen çocuklar için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek. Depremzede çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenecek etkinlikte taraftarlar, yanlarında getirecekleri pelüş oyuncakları Vodafone Park’ın zeminine atacak. Pelüş oyuncaklar, daha sonra çocuklara hediye edilmek üzere deprem bölgesine gönderilecek.

Rachid Ghezzal 11’e dönüyor

Ara transferde takımdan ayrılan Josef De Souza, Weghosrt, Montero ve Emrecan’ın yanı sıra kadroya alınmayacak 5 yeni transfer sonrası, teknik direktör Şenol Güneş’in elinde kısıtlı bir kadro kalacak. Bu süreçte Güneş’i bir nebze rahatlatan olay ise herhangi bir sakatlığın yaşanmaması ve Ghezzal’ın da oynayacak seviyeye gelmesi oldu. Yıldız kanat oyuncusu, bugün ilk 11’de olacak.

Tüm yük Cenk Tosun'da

Siyah Beyazlı formayla son 10 lig maçında 8 gol ve 1 asistle toplamda 9 sayıya katkı yapmayı başaran Cenk Tosun, bugünkü mücadelede de rakip fileleri havalandırmaya devam edip takımına zaferi getirmeye çalışacak. Vincent Aboubakar’ın yokluğunda tüm skor yükünü sırtlanacak olan Cenk’e, kanatlarda forma giyecek isimler de tam destek verecek.

Siyah-Beyazlılar’da 6 eksik

Kara Kartal, kurallar gereği Antalyaspor maçında yeni transferlerin hiç birini oynatamayacak. Bu kapsamda Siyah-Beyazlılar, 5 yeni transferi olan; Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut, Vincent Aboubakar ve Alexandru Maxim’i maç kadrosuna yazamayacak. Beşiktaş’ta ayrıca cezalı olan Masuaku da forma giyemeyecek.

Konuk ekipte 13 isim yok

Antalyaspor’da yeni transferler; Erdal Rakip, Leite, Balint Szabo, Doğukan Sinik, Emrecan Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Mampassi ile Nkurunziza gibi isimler, erteleme maçı olmasından dolayı kuralları gereği bugün görev yapamayacak. Wright, Kudriashov, Nakajima, Ufuk Akyol da sakatlıkları sebebiyle mücadelede forma giyemeyecekler. Akdeniz ekibinde Sam Larsson da cezası sebebiyle karşılaşmada forma şansı bulamayacak.