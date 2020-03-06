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Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Geçen hafta Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, 25. haftanın açılış maçında düşme potasında bulunan Ankaragücü ile karşılaşıyor. 40 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, rakibini taraftarı önünde yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda sürpriz arıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkartan siyah-beyazlılar, seyircisi önünde 3 puana uzanmak; başkent temsilcisi ise 2 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

Beşiktaş - Ankaragücü

Stat: Vodafone Park
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 20:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Rodrigues, Michalak, Orgill

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