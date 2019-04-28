Beşiktaş Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? (11'ler belli oldu)
Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Başakşehir'in Göztepe'ye yenilmesinin ardından yeniden şampiyonluk potasına giren Siyah-Beyazlılar Ankaragücü'nü yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. İki takım arasında oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Beşiktaş deplasmanda 4-1 kazanmayı başarmıştı.
Haftaya lider giren Medipol Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanmayı bildi. Şenol Güneş'in öğrencileri MKE Ankaragücü karşısında kazanarak Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor.
Ligin ikinci yarısında yaptığı çıkışla düşme hattından kurtularak rahat bir nefes alan MKE Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.
Şenol Güneş ilk peşinde
Beşiktaş, takımın başında dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip gelmeyi amaçlıyor.
Derbi öncesi kart tehlikesi
Ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı takıma transfer olan ve attığı kritik gollerle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında iddialı hale getiren Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ricardo Quaresma sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ - MKE ANKARAGÜCÜ
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Güven, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
MKE ANKARAGÜCÜ: Altay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Moke, Sedat, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan