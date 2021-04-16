Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Kartal, şampiyonluk yolunda bir kritik virajı daha kayıpsız geçmek; Ankaragücü ise ligde kalma yolunda liderden puan almak istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadelede Halis Özkahya düdük çalıyor ve karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşısında yaşadığı puan kayıplarının ardından oynadığı Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarını kazanarak 70 puana ulaşan Beşiktaş; ikinci Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önünde bulunuyor. Ligde 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgiyle 36 puan toplayan Ankaragücü ise 13. sırada yer alıyor.

Beşiktaş: 0 - 0 :Ankaragücü

(İlk yarı oynanıyor)

21' Atiba Hutchinson'ın pasıyla topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou'nun ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

19' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Bernard Mensah'ın kafa vuruşunda top kalenin yanından auta çıkıyor.

11' Ceza sahası dışında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Oğuzhan Özyakup'un doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

5' Penaltı kaçıyor! Aliou Badji'nin Oğuzhan Özyakup'a ceza alanı içinde yaşanan ikili mücadele sırasında yaptığı müdahale nedeniyle hakem Halis Özkahya, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Georges-Kevin N'Koudou'nun vuruşunda Korcan Çelikay topu kurtarmayı başarıyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Halis Özkahya

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton Silva, Rıdvan Yılmaz, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stelios Kitsiou, 3Ante Kulusic, Zvonimir Sarlija, Tiago Pinto, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Geraldo, Joseph Paintsil, Aliou Badji, Emre Güral