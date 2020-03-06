HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Büyük Koton indirimini kaçırmayın!

Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Geçen hafta Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, 25. haftanın açılış maçında düşme potasında bulunan Ankaragücü ile karşılaşıyor. 40 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, rakibini taraftarı önünde yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda sürpriz arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkartan siyah-beyazlılar, seyircisi önünde 3 puana uzanmak; başkent temsilcisi ise 2 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

Beşiktaş: 1 - 0 :Ankaragücü (İlk yarı oynanıyor)

6' GOOOLL!!! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golü ile maçta öne geçiyor! Ricardo Faty'nin Atiba Hutchinson'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz, yaptığı vuruşla kaleci Ricardo Friedrich ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Stat: Vodafone Park
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 20:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak
Teknik direktör: Sergen Yalçın

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Sedat, Faty, Lukasik, Michalak, Orgill, Rodrigues
​Teknik direktör: Mustafa Reşit Akçay

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib zirvesinin ardından Serakib'de ilk ortak devriye yapıldı
Konya ve Mersin'de 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YÖK üniversitelere koronavirüsten korunma önerilerini içeren yazı gönderdi
MİT şehidinin ifşa edilmesi soruşturmasında organize eylem tespiti
Fenerbahçe geçici teknik direktörünü resmen açıkladı
Bahçeli'den İdlib ateşkesiyle ilgili ilk yorum
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan polisi, sınırdan geçmek isteyen hamile göçmeni vurdu
Trump koronavirüs ile mücadele için 8.3 milyar dolarlık bütçeyi imzaladı
Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı dolar kaybettirdi
Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında
Murat Aygen'in eşi Nihan Aslı Aygen kimdir kaç yaşında?
Yorumlar