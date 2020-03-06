Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Geçen hafta Alanyaspor'u deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, 25. haftanın açılış maçında düşme potasında bulunan Ankaragücü ile karşılaşıyor. 40 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş, rakibini taraftarı önünde yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ankaragücü ise deplasmanda sürpriz arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmadan 3 galibiyet çıkartan siyah-beyazlılar, seyircisi önünde 3 puana uzanmak; başkent temsilcisi ise 2 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

Beşiktaş: 1 - 0 :Ankaragücü (İlk yarı oynanıyor)

6' GOOOLL!!! Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın golü ile maçta öne geçiyor! Ricardo Faty'nin Atiba Hutchinson'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz, yaptığı vuruşla kaleci Ricardo Friedrich ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Arda Kardeşler

Saat: 20:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Atila, Sedat, Faty, Lukasik, Michalak, Orgill, Rodrigues

​Teknik direktör: Mustafa Reşit Akçay