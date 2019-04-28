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Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Başakşehir'in Göztepe'ye yenilmesinin ardından yeniden şampiyonluk potasına giren Siyah-Beyazlılar Ankaragücü'nü yenerek kayıp yaşamak istemiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Vodafone Park'taki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

Haftaya lider giren Medipol Başakşehir'in üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanmayı bildi. Şenol Güneş'in öğrencileri MKE Ankaragücü karşısında kazanarak Galatasaray derbisine moralli çıkmak istiyor. Ligin ikinci yarısında yaptığı çıkışla düşme hattından kurtularak rahat bir nefes alan MKE Ankaragücü, Beşiktaş deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

BEŞİKTAŞ: 1 - 0 :MKE ANKARAGÜCÜ

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Halil Umut Meler

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Güven, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Moke, Sedat, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

Şenol Güneş ilk peşinde

Beşiktaş, takımın başında dördüncü sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk kez 6 maç üst üste galip gelmeyi amaçlıyor. 

Derbi öncesi kart tehlikesi  

Ligin ikinci yarısında siyah-beyazlı takıma transfer olan ve attığı kritik gollerle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında iddialı hale getiren Burak Yılmaz'ın yanı sıra Ricardo Quaresma sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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