Beşiktaş - Ankaragücü / Canlı yayın

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, son 5 maçtan galibiyetle ayrılamayan Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçları ile devam ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, başkent temsilcisi Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Beşiktaş 0 - 0 Ankaragücü / Canlı

1'Maçta ilk düdük geldi ve karşılaşma başladı.

Beşiktaş - Ankaragücü ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Worral, Emrecan, Al Musrati, Muçi, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe

Kupa öncesi psikolojik üstünlük

Siyah-beyazlı ekip Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek istiyor. Başkan ve yöneticiler bu sezon Türkiye Kupası'nı hedef olarak görürken, teknik heyet ve futbolcular da sezonu en az bir kupayla kapatmayı hedeflemiş durumda. Hayal kırıklığı yaşanan sezonu mutlu bitirmek isteyen Beşiktaş, kupada karşılaşacağı A.Gücü'yle ilk kozlarını bu akşam ligde paylaşacak. Bugünkü maçı kazanıp rakibine karşı psikolojik üstünlük elde etmek isteyen Beşiktaş ayrıca 5 maçlık kötü gidişata da son verme niyetinde.

Takım istatistikleri

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip haftaya averajla 4. sırada girdi. Oynadığı maçların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan A.Gücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.