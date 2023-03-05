Beşiktaş Ankaragücü (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Şenol Güneş ve öğrencileri taraftarlarının desteği ile Vodafone Park'ta MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. İşte Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı yayın ve canlı skor bilgileri...

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BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0-0 ANKARAGÜCÜ

Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Talha, Colley, Masuaku, Salih, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Hasan Ali, Diack, Pedrinho, Zahid, Beridze, Emre, Ali Sowe

Beşiktaş-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'taki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen ekranalara gelecek.

İki isme özel uyarı

Siyah-Beyazlılar’da bugünkü maç öncesinde 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek.Teknik ekibin, 2 futbolcuya kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Tek eksik Ghezzal

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak.

Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.