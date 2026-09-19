Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Diyarbakır'a hareket edecek.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.