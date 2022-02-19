Beşiktaş Altay maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay ile karşılaşıyor.

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Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde Altay'ı ağırlıyor. Beşiktaş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ 0-0 ALTAY (CANLI ANLATIM)

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 0-0 Altay

43' Savunma arkasına atılan topta Alex Teixeira kontrolü sağladı ve bindirme yapan Kerem'e gönderdi ancak savunma genç oyuncuya geçit vermedi.

38'Sakatlık geçiren Umut, tedavisi saha kenarında tamamlandıktan sonra yeniden oyuna döndü.



34'Beşiktaş, Altay yarı sahasında seri paslaşmalarla pozisyon bulmaya çalışıyor.



Korner31'Kenan'ın pasında ceza sahasına giren Teixeira, ceza sahasının solundan kaleyi yokladı. Lis'in müdahalesiyle top kornere çıktı.



30'Umut sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.

25'Pinares'in sol kanattan içeri ortasında ceza sahasında Umut göğsüyle yumuşattığı topu Ersin'e kazandırdı.



23'Kenan'ın ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top, kaleci Lis'de kaldı.



Korner19'Kenan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Teixeira'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

12'Hızlı atağa çıkan Altay'da Kappel sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kappel'in ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta Ersin, topu kornere çeldi.



11'Güven sağ kanattan içeri ortaladı. Savunma kale önünde topu uzaklaştırdı.



10'Ghezzal'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topu savunma uzaklaştırdı.



7'Bu dakikalarda her iki takım da orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.



3'Ceza sahasının solunda topla buluşan Necip'in şutunda kaleci gole izin vermedi.



Maç Başladı1'İlk düdük geldi ve İstanbul'da maç başladı.

Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, 8. sırada bulunuyor.

Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Necip, Josef, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

Altay: Lis, Özgür, İbrahim, Eric, Cebrail, Thaciano, Zeki, Kazımcan, Pinares, Kappel, Deniz