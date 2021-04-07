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Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlik koltuğunu tehlikeye atan Kartal, ligin flaş takımı Alanyaspor karşısında telafi peşinde. Alanyaspor ise güçlü rakibine çelme takmaya çalışıyor. Zirve takibindeki tüm takımların gözü kulağı bu maçta. Peki; Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Kartal, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Alanyaspor

Stat: Vodafone Park
Hakem: Ümit Öztürk
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, N’Koudou, Larin

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro

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