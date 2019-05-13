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Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Beşiktaş zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor ise 5.lik şansı için deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

Beşiktaş'ta, gelecek haftaki Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Alanyaspor ile 6. randevu

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4'ünü siyah-beyazlılar kazandı, sezonun ilk yarısında Alanya'daki müsabaka 0-0 sona erdi.  Beşiktaş'ın 11 golüne, Alanyaspor 3 golle yanıt verdi. 

BEŞİKTAŞ - AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: beIN SPORTS
SAAT: 20.00

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Cenk, Welinton, Caulker, Nsakala, Taha, Efecan, Villafanez, Ozan, Djalma, Cisse 
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

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