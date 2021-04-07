Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Son 2 maçta 5 puan kaybederek liderlik koltuğunu tehlikeye atan Kartal, ligin flaş takımı Alanyaspor karşısında telafi peşinde. Alanyaspor ise güçlü rakibine çelme takmaya çalışıyor. Zirve takibindeki tüm takımların gözü kulağı bu maçta. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligde son olarak Kasımpaşa'ya deplasmanda 1-0 yenilen ve oynadığı son 2 maçta 5 puan kaybeden Kartal, 64 puanla lider durumda bulunuyor. Oynadığı son 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş: 2 - 0 :Alanyaspor

(İkinci yarı oynanıyor)

61' Rachid Ghezzal'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Marafona'da kalıyor.

58' GOOOLL!! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in golüyle farkı 2'ye çıkarıyor! Fabrice N'Sakala'nın sol kanattan ortasında Francois Moubandje'nin kafayla uzaklaştırdığı topu Atiba Hutchinson tek pasla Rachid Ghezzal'a bırakıyor. Rachid Ghezzal sağ çaprazdan sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluşuyor.

57' Cyle Larin sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor ancak kaleci Marafona rahat biçimde topu kontrol ediyor.

56' Rachid Ghezzal'in ceza yayı hemen gerisinden yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere çıkıyor.

55' Rachid Ghezzal'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun ceza alanı içinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta çıkıyor.

53' Savunmanın arkasına çok iyi sarkan Adam Bareiro ceza alanı içine girdikten sonra pasını Khouma Babacar'a çıkarıyor. Khouma Babacar, kale boş olmasına rağmen altıpas önünde topu yandan dışarı gönderiyor.

48' Salih Uçan'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam ceza alanı içinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

47' Salih Uçan'ın pasıyla sol kanattan ceza alanı içine giren Davidson kaleyi düşünüyor ancak kaleci Ersin Destanoğlu yakın direkte topu kornere çelmeyi başarıyor.

44' Fabrice N'Sakala'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Marafona sağına giden topu yatarak kontrol ediyor.

41' Sağ kanattan atağa katılan Juanfran'ın ortasında Adam Bareiro altıpas önünde müsait pozisyonda vuruşunu yapıyor ancak topu yandan auta gönderiyor.

38' Rachid Ghezzal'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Cyle Larin ceza alanı içinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta çıkıyor.

36' Rachid Ghezzal, kaleyi cepheden gören noktadan sol ayağının içiyle şutunu çekiyor ancak kaleci Marafona sağına giden topu uzanarak kontrol ediyor.

35' Josef De Souza'nın Khouma Babacar'a yaptığı faul sonrasında Aytemiz Alanyaspor ceza yayının gerisinden serbest vuruş kazanıyor. Khouma Babacar sağ ayağıyla şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.

28' Fabrice N'Sakala'nın pasında Cenk Tosun ceza yayı gerisinden dönerek sağ ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak Marafona yatarak topu kontrol ediyor.

23' Rachid Ghezzal'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Welinton Silva ceza alanı içinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapıyor ancak top 3. kez direğe çarpıyor.

19' Hızlı gelişen ani atakta Davidson'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Juanfran, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşunu yapıyor ancak Ersin Destanoğlu gole izin vermiyor.

17' Fatih Aksoy'un hatalı pasında topla buluşan Cenk Tosun süratle ceza alanı içine girdikten sonra sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak top üst direğe çarpıyor.

11' GOOOLL!! Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle öne geçiyor! Rachid Ghezzal'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Atiba Hutchinson ön direkte kafayla topu altıpasa doğru indiriyor. O bölüme iyi hareketlenen Cenk Tosun tek vuruşla topu ağlara gönderiyor.

1' Rachid Ghezzal'in ceza alanı içine girmeden sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yan kale direğinden geri dönüyor.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Ümit Öztürk

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Cenk Tosun

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Giorgos Tzavellas, Francois Moubandje, Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu, Adam Bareiro, Davidson, Salih Uçan, Khouma Babacar