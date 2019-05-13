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Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Beşiktaş 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Beşiktaş zirve yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor ise 5.lik şansı için deplasmanda galibiyet peşinde... Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4'ünü siyah-beyazlılar kazandı, sezonun ilk yarısında Alanya'daki müsabaka 0-0 sona erdi.  Beşiktaş'ın 11 golüne, Alanyaspor 3 golle yanıt verdi. 

BEŞİKTAŞ: 1 - 0 :AYTEMİZ ALANYASPOR

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Cüneyt Çakır

BEŞİKTAŞ: KKarius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk Ceylan, Cenk, Welinton, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Efecan, Fernandes, Ozan, Djalma, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Kartal'da 5 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta, gelecek haftaki Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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