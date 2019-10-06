Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle
Süper Lig'in 7. haftası, sonucu merakla beklenen Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesine sahne oluyor. Beşiktaş-Alanyaspor maçının anlatımını İnternethaber.com adresinden canlı izleyebilirsiniz.
Lige istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, sezonun sürpriz takımlarından Alanyaspor'u konuk ediyor. Liderlik koltuğunda bulunan Alanyaspor, kadrosunda eksikleri bulunan zorlu Beşiktaş engelini de geçip öyle Milli maç arasına gitmek istiyor.
Beşiktaş ise ligdeki kötü gidişe dur demek için konuk ettiği Alanyaspor'dan 3 puan koparmak istiyor. İşte haftanın en önemli maçı hakkındaki detaylar...
BEŞİKTAŞ 0 - 0 ALANYASPOR (İlk yarı oynanıyor)
STAT: Vodafone Park
SAAT: 16.30
HAKEM: Arda Kardeşler
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Victor Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Lens, Burak Yılmaz
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Baiano, Siopis, Ceyhun, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
Bilinmesi gerekenler
Alanyaspor ile 1'i hazırlık maçı olmak üzere bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 6 karşılaşmada mağlup ederken 1 mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş rakibine 16 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 3 maçta ise siyah-beyazlılar rakibine geçit vermedi.