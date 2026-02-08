Beşiktaş - Alanyaspor / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Siyah beyazlılar evindeki mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ise zorlu deplasmandan puanlar istiyor.

Beşiktaş 1 - 2 Alanyaspor

45'Maçta ilk yarı sona erdi.

45'Oh ile Aliti'nin hava topu mücadelesinde Alanyaspor'un oyuncusu yerde kaldı.

45'Karşılaşmada ilk yarının sonuna 4 dakika süre ilave edildi.

45'Hakem bir sarı kart da Beşiktaş'ın kulübesine gösterdi.

33'GOL! Orkun Kökçü beyaz noktadan topu sağ köşeye yolladı ve farkı 1'e indirdi.

32'Beşiktaş penaltı kazandı.

31'Hakem Oğuzhan Çakır pozisyon tekrarını izlemek için VAR monitörünün başına gidiyor.

30'Oğuzhan Çakır VAR ile iletişim halinde.

29'Hyeon-gyu Oh Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaş tarafı penaltı bekliyor. Hakem Oğuzhan Çakır oyunculara "bekleyin" dedi.

24'Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun pas hatası sonrası Alanyaspor kontra atağa kalktı. Güven Yalçın'ın top kaybı sonrası atak sona erdi.

22'Ianis Hagi'nin arka direğe açtığı ortada boşta kalan Aliti kaleye bir şut çıkardı. Ersin hata yapmadı.

21'Alanyaspor, Ruan'ın olduğu sol kanatta etkili oluyor. Konuk takım şimdi köşe vuruşu kullanacak.

16'GOL! Ümit Akdağ'ın asistinde ceza sahası önünde topla buluşan Güven Yalçın, Ersin'i bir kez daha çaresiz bıraktı ve Alanyaspor'u 2-0 öne geçirdi.

13'Takımın yeni transferi Hyeon-gyu Oh ceza sahasının solunda topla buluşup doğrudan kaleyi düşündü. Alanyaspor kalecisi Vidotti tek hamlede topu kontrol etti.

12'Topla oynamada Beşiktaş yüzde 62, Alanyaspor yüzde 38 orana sahip.

10'Gol sonrası maç Beşiktaş santrasıyla yeniden başladı.

9'GOL! Beşiktaş ceza sahasında topla buluşan Güven Yalçın, markaj altındayken sol köşeye sert bir şut çıkardı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

4'Junior Olaitan ceza sahasının sol köşesinden kaleye şut çıkardı. Top auta gitti.

1'Maçta ilk yarı başladı.

Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cengiz, Cerny, Oh

Alanyaspor: Vidotti, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Duarte, Hadergjonaj, Hwang, Güven, Hagi

İKİ TAKIM ARASINDA 20. KARŞILAŞMA

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig'de 20. kez karşı karşıya gelecek. 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 19 maçta:

Beşiktaş 10 galibiyet

Alanyaspor 4 galibiyet

5 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Beşiktaş 35 gol atarken, Alanyaspor 21 golle karşılık verdi.

DOLMABAHÇE'DE 10. RANDEVU

İki takım, İstanbul'da 10. kez karşılaşacak. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan maçlarda siyah-beyazlılar 7 galibiyet, Alanyaspor ise 1 galibiyet aldı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.