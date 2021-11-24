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Beşiktaş Ajax ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Ajax ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlıyor. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Kartal, hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. Peki; Beşiktaş - Ajax ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersek'ten Irfan Peljto yönetecek ve müsabaka Exxen platformundan yayınlanacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan Kartal, oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve puansız olarak son sırada. Gruptaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.

Beşiktaş - Ajax

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Atiba, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Kenan, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Klaassen, Antony, Berghuis, Tadic, Haller

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