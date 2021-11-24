Beşiktaş Ajax maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Bosna Hersek'ten Irfan Peljto yönetecek ve müsabaka Exxen platformundan yayınlanacak.

Beşiktaş - Ajax

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Berghuis, Gravenberch, Neres, Tadic, Daramy

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan Kartal, oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve puansız olarak son sırada. Gruptaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.