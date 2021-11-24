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Beşiktaş Ajax maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlıyor. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Kartal, hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax'ı konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.45'te başlayan karşılaşmayı Bosna Hersek'ten Irfan Peljto yönetiyor ve müsabaka Exxen platformundan yayınlanıyor.

Beşiktaş: 1 - 0 :Ajax
(İlk yarı oynanıyor)

22' GOOOLL!!! Temsilcimiz Beşiktaş, Rachid Ghezzal'in penaltı golüyle maçta öne geçti! Rachid Ghezzal sağ kanatta kazanılan korneri ön direğe ortaladı. Ön direkte Mehmet Topal kafa vuruşunu yaptı ve top rakibin eline çarptı. VAR'da pozisyonu inceleyen Irfan Peljto penaltı noktasını gösterdi. Rachid Ghezzal kazanılan penaltıyı mükemmel bir vuruşla gole çevirdi.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Vida, Montero, Umut, Mehmet, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Berghuis, Gravenberch, Neres, Tadic, Daramy

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan Kartal, oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve puansız olarak son sırada. Gruptaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.

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