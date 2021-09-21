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Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u ağırlıyor. Çok sayıda eksiği bulunan Kartal, evinde kayıp yaşamak istemiyor. Adana temsilcisi ise puan yada puanlar peşinde. Peki; Beşiktaş - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'de naklen yayınlanacak.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Kartal, averajla lider durumda bulunuyor. 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana temsilcisi ise 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Adana Demirspor

Stat: Vodafone Park
Hakem: Ali Palabıyık
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Salih, Pjanic, Gökhan, Kenan, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli

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